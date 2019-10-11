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Татар-информ

11 октября 2019, 09:50

Культура

Главный режиссер казанского ТЮЗа: Еще вчера Арсений Курченков участвовал в спектакле «Бал.Бесы»

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Культура

Главный режиссер казанского ТЮЗа: Еще вчера Арсений Курченков участвовал в спектакле «Бал.Бесы»

Фото: kazan-tuz.ru

Туфан Имамутдинов прокомментировал ИА «Татар-информ» смерть артиста, однако причина смерти не уточняется.

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Вчера, 10 октября, в возрасте 42 лет скончался актер Казанского театра юного зрителя — Заслуженный артист республики Татарстан Арсений Курченков. Он был добрым и открытым миру человеком и артистом, рассказал ИА «Татар-информ» главный режиссер ТЮЗа Туфан Имамутдинов.

«Арсений был очень позитивным человеком. Всегда было приятно с ним работать, и он много участвовал в спектаклях. Он был жизнерадостным и с юмором подходил к роли, что мне всегда нравилось. Арсений был добрым и открытым миру человеком и артистом», — сказал Имамутдинов.

Главный режиссер поделился, что в прошедшем времени о нем очень непривычно говорить. «Арсений всегда готов был выручить, помочь и посоветовать, таким он нам запомнился», — отметил он.

Еще вчера Арсений Курченков участвовал в спектакле «Бал.Бесы». Причина смерти артиста не уточняется. О точной дате и времени гражданской панихиды будет сообщено позже.

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