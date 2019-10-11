Росгвардейцы поймали казанца, который отправил в нокаут посетителя бара и сбежал

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Росгвардейцы поймали казанца, который устроил драку в баре, отправил в нокаут одного из посетителей и сбежал. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

«Наряд казанского УВО Росгвардии, патрулируя в дневное время Авиастроительный район Казани, получил сообщение о драке возле одного из кафе по улице Дементьева», – уточнили в пресс-службе управления.

На месте выяснилось, что двое посетителей кафе повздорили. Ссора продолжилась на улице, где один из мужчин несколько раз ударил оппонента, от чего тот упал и ударился головой об асфальт. Нападавший с места сбежал.

Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Им оказался 37-летний безработный житель города. Подозреваемого задержали и передали полицейским, а пострадавшего доставили в больницу.



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