Профессор КФУ объяснила, почему «нобелевку» не дали российской писательнице Улицкой

(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2018 год стала польская поэтесса и прозаик Ольга Токарчук, а за 2019 год — австрийский писатель и драматург Петер Хандке. Российская писательница Людмила Улицкая, которая считалась одним из лидеров в рейтинге букмекеров, не получила награду.

«Немногие отечественные писатели могут дойти до мирового уровня. Те проблемы, которые они поднимают в своем творчестве, не знакомы общему читателю. Скорее всего, так сложилось в силу менталитета наших авторов и в силу сосредоточенности на специфике нашей истории», — отметила в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» завкафедрой русской и зарубежной литературы, доктор филологических наук, профессор Ольга Несмелова.

Она также выразила обеспокоенность тем, что вручение премии в 2018 году отменили из-за скандала с членами нобелевского комитета. Лишившись шестерых участников, в организации решили перенести на год определение лауреата.

«Сама ситуация, что в прошлом году не присудили премию из-за технических вещей, — это ужасно. “Нобелевку” не вручали только во время Второй мировой войны, а уж в наше мирное время это даже стыдно», — считает Несмелова.

Профессор также отметила выдающиеся успехи Петера Хандке и Ольги Токарчук, подчеркнув, что эти фигуры имеют значимое место в мировой литературе. По ее словам, тенденции в выборе нобелевских лауреатов не существует — ежегодно комитет награждает совершенно разных писателей. Вспомнив нобелевского лауреата 2017 года американского поэта Боба Дилана, Несмелова не исключила, что премию могут вручить и рэп-исполнителю.

«Цель нобелевского комитета — награждать разных писателей в творческом масштабе. Как бы мы ни отнеслись к премии — обычно принято ее критиковать за якобы предвзятость комитета, но это крупнейшая премия, в том числе и в литературе, и нам остается это принять», — заключила собеседница агентства.

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