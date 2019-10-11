Пассажир «КАМАЗа» пострадал в результате столкновения двух грузовиков и легковушки в Татарстане

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Пассажир «КАМАЗа» пострадал в результате столкновения двух грузовиков и легковушки на трассе М7 в Татарстане. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали очевидцы происшествия.

«Авария произошла накануне около шести часов вечера в Рыбно-Слободском районе. Столкнулись самосвал "КАМАЗ", фура "Скания" и легковушка "Лада". От удара самосвал завалился на бок», – рассказали свидетели ДТП.

В аварии различные травмы получил пассажир «КАМАЗа». Мужчину доставили в травмоцентр.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.