(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). В Казани погиб 18-летний парень, вылетев через лобовое стекло перевернувшейся «Лады», сообщает Муниципальная служба полка ДПС Казани.
«Авария произошла сегодня в три часа ночи на улице Вишневского. Водитель «Гранты» двигался на большой скорости со стороны Калинина, вылетел на встречную полосу и столкнулся с ограждением. От удара, авто перевернулось, а юноша вылетел через стекло», — рассказали в организации.
От полученных травм парень скончался на месте происшествия. Его пассажиры – 19-летний парень и 18-летняя девушка, госпитализированы.
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🚔🚔🚔"НИЗКИЙ ПОЛЕТ"- СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕВОРОТ!!!🚔🚔🚔 Сегодня в 3 часа 20 минут по улице по улице Вишневского водитель 2001 года рождения управляя автомобилем LADA GRANTA, при движение со стороны улицы Калинина не соблюдая скоростной режим не справился с управлением и вылетел на встречную полосу и после наезда на ограждение, автомобиль начал переворачиваться. Водитель, от удара вылетел из салона автомобиля и получив травмы несовместимые с жизнью скончался на месте ДТП. Его попутчики, парень 2000 года рождения и девушка пассажирка 2001 года рождения на машинах скорой медицинской помощи были доставлены в больницу. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Пассажиры были пристегнуты. Уважаемые участники дорожного движения необходимо соблюдать ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!!! Несоблюдение разрешённой скорости приводит к утрате контроля за движением автомобиля и тяжелым последствиям!!! ВСЕГДА ПРИСТЕГИВАЙТЕСЬ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ! На месте ДТП сотрудники Полка ДПС и муниципальной службы разбираются в обстоятельствах ДТП. Обеспечивают безопасный проезд другим участникам дорожного движения, организовывают эвакуацию перевернувшегося автомобиля и оказывают содействие дорожным, муниципальным службам в устранении последствий страшного ДТП.kazan#kzn#Tatarstan#kazanlife#kazannews#kazantoday#municipalkazan#municipal#municipalservice#gibddkzn#polkdps#pdps#казань#татарстан#казаньсегодня#новостиказани#гибдд#гибддказань#полкдпс#муниципальнаяслужба#муниципальнаяслужбаказань