(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). В Казани погиб 18-летний парень, вылетев через лобовое стекло перевернувшейся «Лады», сообщает Муниципальная служба полка ДПС Казани.

«Авария произошла сегодня в три часа ночи на улице Вишневского. Водитель «Гранты» двигался на большой скорости со стороны Калинина, вылетел на встречную полосу и столкнулся с ограждением. От удара, авто перевернулось, а юноша вылетел через стекло», — рассказали в организации.

От полученных травм парень скончался на месте происшествия. Его пассажиры – 19-летний парень и 18-летняя девушка, госпитализированы.

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