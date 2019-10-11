Эксперт заявил о бесполезности чая с малиновым вареньем и марлевых повязок для защиты от простуды

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Чай с малиновым вареньем, оксолиновая мазь и марлевые повязки не помогут защититься в сезон гриппа и простуды, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Об этом сообщает ТАСС.

«Дело в том, что витамин С в составе малины распадается под действием высокой температуры в процессе варки», — рассказал эксперт, посоветовав употреблять эти ягоды в свежем или сушеном виде.

Говоря о марлевой повязке, Тяжельников отметил, что она очень быстро превращается в источник инфекции, поэтому ее необходимо часто менять. Носить повязку имеет смысл только при посещении мест, где может быть контакт с заболевшими, — например, больницы.

Если мазать нос оксолиновой мазью или жирным кремом, это также не поможет. Защитные микроворсинки на слизистой носа склеятся от крема или мази и не смогут препятствовать попаданию внутрь бактерий, вирусов и пыли. Бесполезно и резкое закаливание — оно может привести к различным заболеваниям.

Эксперт также предостерег от закапывания в нос сока чеснока: это может привести к ожогу слизистой.

Тяжельников рекомендовал ежегодно делать прививку от гриппа. «Поскольку штаммы гриппа каждый сезон модифицируются, то иммунитет на предыдущий вирус уже не защитит. Именно поэтому каждый год ученые разрабатывают новую вакцину именно на тот штамм, который циркулирует», — уточнил он.

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