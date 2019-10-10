Более 4 тысяч татарстанцев прошли медосмотры в комплексах «Мобильная поликлиника»

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). С августа по октябрь 2019 года более 4 тысяч татарстанцев было осмотрено в комплексах «Мобильная поликлиника», курсирующих по республике в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

В результате более 1,3 тыс. человек были направлены на дополнительное обследование, а 223 человека планово госпитализированы.

Всего в Татарстане работает четыре комплекса, каждый из которых оснащен современным переносным диагностическим, лабораторным оборудованием и имеет шесть кабинетов: терапевт, невролог, уролог, хирург, акушер-гинеколог и офтальмолог.

С помощью мобильных комплексов врачи ежедневно осматривают 70 — 100 человек.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.