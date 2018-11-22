Казанским зрителям покажут четыре турецких фильма

(Казань, 10 октября, «Татар-Информ», Вероника Ваганова). В рамках недели турецкого кино в Казани, которая пройдет в кинотеатре «Мир» с 25 по 28 октября, покажут 4 фильма. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил Генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан.

«В этот раз мы покажем 4 фильма. 25 октября первый фильм „Газированная вода для ифтара“ (2016) и открытие, 26 октября показываем фильм „Желтая жара“ (2017), 27 числа фильм „Фокусник“ (2017), 28 октября фильм „Кислые яблоки“ (2016)», — рассказал спикер.

Он добавил, что эта неделя турецкого кино будет четвертой в Казани. Это совместный проект при поддержке Министерства культуры и туризма Турции и Института им. Юнуса Эмре.

«При проведении этой недели мы не хотим ограничиваться только Казанью. Подобные мероприятия мы хотим провести также в Уфе, Самаре и уже начали работать в этом направлении», — уточнил Исмет Эрикан.

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