Генконсул Турции в Казани: торговый оборот между РТ и Турцией должен стать 1 млрд долларов

(Казань, 10 октября, «Татар-Информ», Вероника Ваганова). Внешнеторговый оборот между Татарстаном и Турцией должен вырасти до 1 млрд долларов. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил Генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан.

«Внешнеторговый оборот между Турцией и Татарстаном сейчас около 325 млн долларов, этого недостаточно, нужно дорасти хотя бы до 1 млрд», — отметил спикер.

Он добавил, что при работе в этом направлении важно также развивать туризм. «В этом году более 6 млн туристов из России посетили Турцию. Мы очень рады видеть российских туристов у себя в стране. Конечно, мы бы хотели, чтобы эта цифра тоже возросла», — уточнил Исмет Эрикан.

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