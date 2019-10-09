Генконсул Турции в Казани позвал «Татнефть», КАМАЗ и КВЗ вложиться в свою страну

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Для развития двусторонних отношений между Татарстаном и Турцией необходимо, чтобы крупные компании региона начали инвестировать в восточную страну. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил Генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан.

«В Татарстане много крупных компаний, такие как „Татнефть“, Казанский вертолетный завод, КАМАЗ. Считаем, что они могли бы инвестировать и в Турции тоже. Потому что торгово-экономические отношения должны быть двусторонними. Развиваться только в одном направлении неверно», — рассказал спикер.

Он добавил, что для инвесторов в Турции созданы все благоприятные условия, но пока конкретных проектов с Татарстаном в этом направлении нет.

«У нас присутствуют инвесторы из очень большого количества стран. Вопрос только в том, почему нет татарстанских инвесторов. Они тоже должны быть в Турции. Вообще те, кто не приходят в Турцию, принимают неверное решение, нужно быть в Турции. Вопрос нужно ставить не „почему я должен инвестировать в Турцию“, а „почему я не должен туда инвестировать“», — уточнил Исмет Эрикан.

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