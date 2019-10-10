Зеленодольцы завоевали шесть медалей Кубка России по подводному спорту в Евпатории

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Зеленодольские спортсмены показали выдающиеся результаты на Кубке России по подводному спорту в дисциплине «Акватлон» (борьба в ластах). Соревнования состоялись в Евпатории Республики Крым. Об этом пишут «Новости Зеленодольска».



Организаторами состязаний выступили Министерство спорта РФ и Федерация подводного спорта РФ. Татарстан на соревнованиях достойно представили воспитанники Зеленодольской секции акватлона спортивно-оздоровительного комплекса «Метеор».



Среди юношей «золото» в весовой категории свыше 60 кг завоевал Руслан Нигматуллин, ученик Химического лицея, «бронзу» – Владислав Михайлов, воспитанник школы №15.

В весовой категории менее 60 кг все призовые места заняли спортсмены из Татарстана. Первое место завоевал Семен Слесарев, студент Зеленодольского медицинского училища, второе место – Рамазан Шагимарданов, ученик Лицея №14, замкнул тройку призеров Ян Логашин, воспитанник СОШ №11.



У девушек до 60 кг «серебро» выиграла Дарья Поликарпова, ученица гимназии №3.



Ребята тренируются под руководством тренера Виктора Ширяева.

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