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Татар-информ

11 октября 2019, 00:27

Спорт

Зеленодольцы завоевали шесть медалей Кубка России по подводному спорту в Евпатории

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Спорт

Зеленодольцы завоевали шесть медалей Кубка России по подводному спорту в Евпатории

Фото: zpravda.ru

Татарстан на соревнованиях достойно представили воспитанники Зеленодольской секции акватлона спортивно-оздоровительного комплекса «Метеор».

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Зеленодольские спортсмены показали выдающиеся результаты на Кубке России по подводному спорту в дисциплине «Акватлон» (борьба в ластах). Соревнования состоялись в Евпатории Республики Крым. Об этом пишут «Новости Зеленодольска».

Организаторами состязаний выступили Министерство спорта РФ и Федерация подводного спорта РФ. Татарстан на соревнованиях достойно представили воспитанники Зеленодольской секции акватлона спортивно-оздоровительного комплекса «Метеор».

Среди юношей «золото» в весовой категории свыше 60 кг завоевал Руслан Нигматуллин, ученик Химического лицея, «бронзу» – Владислав Михайлов, воспитанник школы №15.

В весовой категории менее 60 кг все призовые места заняли спортсмены из Татарстана. Первое место завоевал Семен Слесарев, студент Зеленодольского медицинского училища, второе место – Рамазан Шагимарданов, ученик Лицея №14, замкнул тройку призеров Ян Логашин, воспитанник СОШ №11.

У девушек до 60 кг «серебро» выиграла Дарья Поликарпова, ученица гимназии №3.

Ребята тренируются под руководством тренера Виктора Ширяева.

 

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