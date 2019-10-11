Зеленодольский коллектив «Орфей» стал участником танцевального шоу на телеканале «Россия К»

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Народный хореографический коллектив «Орфей» из Зеленодольска, наряду с другими пятью коллективами из Татарстана, представит свой танец на федеральном телевидении. Об этом пишут «Зеленодольские новости».



Съемки нового проекта о детском и юношеском танце под названием «Большие и маленькие» стартовали 9 октября.



Всего в эфир выйдет три программы, в которых будут продемонстрированы три хореографических направления: классический, современный и народный танец. В проекте примут участие 30 коллективов и солистов из разных городов России – от Москвы и Санкт-Петербурга до Нового Уренгоя и Очамчира (Абхазия).



Ведущей проекта выбрана народная артистка России, прима-балерина Большого театра России, этуаль театра «Ла Скала» Светлана Захарова.

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