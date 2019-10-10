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Татар-информ

11 октября 2019, 06:23

Духовная жизнь

В молитвенном шествии через Нижнекамск примут участие паломники из Набережных Челнов

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Духовная жизнь

В молитвенном шествии через Нижнекамск примут участие паломники из Набережных Челнов

Фото: e-nkama.ru

В этом году впервые для участников молитвенного шествия будет организован трансфер.

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). 14 октября православные христиане встретят праздник Покрова Пресвятой Богородицы. После богослужений верующие осуществят крестный ход через весь город. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Чтобы люди смогли помолиться в храмах до работы, в приходах на Мурадьяна и в Афанасово пройдут по две литургии – в шесть и в восемь утра. А крестный ход начнется в 9.30.

В Нижнекамске крестные хода проводятся в течение 15 лет. В 2004 году на Покров верующие впервые после десятилетий запретов прошли колонной по городу, открыто исповедуя свою веру.

И на этот раз крестоходцы посетят все пять нижнекамских храмов: Покровский храм в селе Большое Афанасово, церковь Романа Сладкопевца, приход Рождества Христова на улице Мира, церковь Воскресения Христова на улице Мурадьяна, храм Казанской иконы Богородицы на Святом (Красном) Ключе. Таким образом двенадцатикилометровый молитвенный пояс соединит две крайние точки города.

В этом году впервые для участников шествия будет организован трансфер. После литургии автобус заберет верующих из храма на Мурадьяна и отвезет в храм на базе «Фактория», где они смогут присоединиться к крестному ходу.

В десять утра автобус перевезет христиан от храма на Святом Ключе до храма на Мира. Уже после окончания крестного хода, в два часа дня автобус соберет верующих у храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы и развезет их по обратному маршруту до Афанасово.

Шествие будут сопровождаться сотрудниками ГИБДД и фельдшерами на случай. Дороги перекрываются не будут.

На крестный ход также приедут паломники из соседних городов. Отправка от автовокзала Набережных Челнов запланирована на 14 октября на шесть утра. Запись на паломничество осуществляется в церковной лавке Боровецкой церкви (Свято-Вознесенский собор).

 

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