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Татар-информ

11 октября 2019, 05:20

Общество

В елабужской деревне Хлыстово на 45% завершено строительство МФЦ за 12,9 млн рублей

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Общество

В елабужской деревне Хлыстово на 45% завершено строительство МФЦ за 12,9 млн рублей

Фото: elabuga-rt.ru

Планируется, что Многофункциональный центр будет открыт в конце текущего года.

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). В деревне Хлыстово Танайского сельского поселения Елабужского района ведется строительство Многофункционального центра на 100 мест. Об этом пишет газета «Нижняя Кама».

Возведение здания стало возможным благодаря республиканской программе. Из бюджета Татарстана было выделено 12,9 млн рублей.

«Общее выполнение работ составляет 45%», – отмечает издание. Планируется, что Многофункциональный центр будет открыт в конце текущего года.

Кроме того, ремонтные работы сельских клубов проходят в селах Большие Армалы (республиканский бюджет), Морты, Поспелово, Старые Юраши (местный бюджет), Старый Куклюк (местный бюджет).

Также при финансировании из бюджета Татарстана производятся ремонтно-реставрационные работы на двух объектах культурного наследия города Елабуги. Общая сумма составляет 62 млн рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в прошлом месяце в селе Чувашские Кищаки Буинского района открылся новый МФЦ.

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