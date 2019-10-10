В Буинске наградили лучших представителей района

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). В Центре культурного развития города Буинска состоялось награждение лучших жителей и проектов района. Церемонию провел исполняющий обязанности главы Буинского района Ранис Камартдинов. Об этом пишет газета «Знамя».

Дипломы и ценные подарки Минэкологии и природных ресурсов РТ в рамках конкурса «Эковесна» в номинации «Лучшее предприятие» получил Буинский дом-интернат для престарелых и инвалидов района, в номинации «Лучшая семья» – семья Зиатдиновых города Буинска, в номинации «Лучший детский сад» – дошкольное учреждение «Солнышко».

Диплом победителя конкурса «Жизнь замечательной семьи» в рамках республиканского конкурса «Нэчкебил» вручен Тамаре Петровой. Кроме того, семья Петровых удостоилась диплома участника в номинации «Народный праздник» данного конкурса.

Диплом за третье место за победу в школьной номинации «Юниоры» в рамках финала Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» вручен команде «КОД».

Владимир Журавлев, ученик 9-го класса гимназии № 5 города Буинска награжден сертификатом участника Всемирной олимпиады по робототехнике в номинации «Умные города».

Коллектив Финансово-бюджетной палаты района за добросовестный труд и достижение высоких показателей в работе отмечен Благодарственным письмом Министерства финансов РТ.

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