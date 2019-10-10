Нижнекамцы с ОВЗ протестировали доступную среду альметьевского парка «Здоровье»

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Нижнекамцы с ограниченными возможностями здоровья продолжают путешествовать по Татарстану. Организатором проекта выступают активисты инклюзивного арт-кластера «Рубаха», передает «НТР 24».



Цель проекта «Путешествие без границ» – показать людям с ОВЗ, что преград и барьеров нет ни в общении, ни тем более в передвижении.



Очередное путешествие нижнекамцев состоялось в город Альметьевск. Настоящим открытием для них стало посещение планетария и рассказ об устройстве солнечной системы, а также показ документального фильма под большим куполом.



После традиционного для таких путешествий чаепития дружная команда арт-кластера «Рубаха» отправилась на площадку альметьевского парка «Здоровье». Он известен тем, что многое здесь адаптировано для людей с особенностями здоровья. Некоторые нижнекамцы проверили на себе спортивные тренажеры.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «особенные» жители Нижнекамска слетали на неделю в турецкий Мармарис.

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