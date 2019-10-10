Татьяна Смирнова из Елабуги стала лучшим штукатуром Татарстана

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). В Елабуге состоялся профессиональный конкурс на звание лучшего штукатура. За возможность называться лучшим боролись работники восьми строительных компаний Татарстана. Об этом пишет газета «Нократ».



В состязаниях приняли участие 15 профессионалов из Набережных Челнов, Нижнекамска, Казани, Мамадыша и Елабуги. Двое из участников мужчины, а остальные – представительницы прекрасного пола.

Соревнования проходили в два этапа: теория и практика. На втором этапе конкурсантам предстояло за 45 минут зашпаклевать определенную площадь в строящемся трехэтажном доме. Вооружившись необходимыми инструментами, конкурсанты за считанные секунды накидывали смесь на стену и тут же ее выравнивали.

Организаторы конкурса рассказали, что работа штукатуров очень важна, поскольку большинство квартир теперь сдается с чистовой отделкой, а ровные стены и потолки – это первое, на что обращает внимание будущий хозяин при выборе квартиры.

По итогам соревнований лучшим штукатуром стала Татьяна Смирнова из Елабуги. В этот день у нее был и день рождения. Именно она будет защищать честь Татарстана в Москве.



Второе место присудили Наталье Вотиновой из Челнов. Третьей стала Татьяна Сошина из Мамадыша. Победитель и призеры получили подарочный сертификат на 40, 30 и 20 тыс. рублей соответственно. Всех участников наградили поощрительными призами. В ближайших планах – проведение соревнований по профессиональному мастерству среди сварщиков.

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