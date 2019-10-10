В Лаишевском районе РТ водитель насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). В Лаишевском районе РТ автомобиль насмерть сбил мужчину, сообщили очевидцы аварии.
Авария произошла на трассе, соединяющей деревню Чистое Озеро и село Песчаные Ковали.
Водитель скрылся с места ДТП.
Фото: очевидцы
(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). В Лаишевском районе РТ автомобиль насмерть сбил мужчину, сообщили очевидцы аварии.
Авария произошла на трассе, соединяющей деревню Чистое Озеро и село Песчаные Ковали.
Водитель скрылся с места ДТП.
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