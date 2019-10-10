В Казани пройдет первенство и чемпионат России по кендо

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). С 12 по 13 октября в Казани во Дворце Единоборств «Ак Барс» (ул. Фатыха Амирхана, 1г) состоится первенство и чемпионат России по кендо. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В соревнованиях сразятся спортсмены в возрасте от 15 лет и старше.

По результатам чемпионата будут отобраны кандидаты в Национальную сборную России по кендо (мужскую, женскую и юниорскую) для участия в Чемпионате Европы, который пройдёт в Норвегии в апреле в 2020 года.

В чемпионате примут участие представители 23 регионов России: Московская, Томская, Ивановская, Сахалинская, Тюменская, Новосибирская, Вологодская, Кемеровская, Самарская, Иркутская, Ростовская, Свердловская, Воронежская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Карелия, Башкортостан, Удмуртия, Приморский край, Москва, Севастополь, Пермский край, Санкт-Петербург.

Торжественная церемония открытия соревнований состоится во Дворце Единоборств «Ак Барс» 12 октября в 9:00. Вход свободный для всех желающих.

Кендо - современное японское фехтование, основанное на самурайских техниках владения мечом. В Казани этот вид спорта активно развивается с 2001 года. Тренировки, а также соревнования, семинары и летние лагеря (в том числе в Японии) проводятся как для детей, так и для взрослых. Спортсмены казанского клуба входят в состав Национальной сборной России, неоднократно становились призерами и чемпионами соревнований, проводимых в нашей стране и за рубежом. Среди последних крупных побед – «серебро» мужского Чемпионата России 2017, победа в Открытом чемпионате Азии по кендо в Гонконге в марте 2019 года.



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