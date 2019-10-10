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Татар-информ

10 октября 2019, 23:04

Экономика и финансы

Центральный банк предупредил россиян о новом способе краж с банковских карт

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Экономика и финансы

Центральный банк предупредил россиян о новом способе краж с банковских карт

Так, банковские мошенники освоили способ подмены телефонных номеров на идентичные банковским.

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Центральный банк предупредил россиян о новом способе краж с банковских карт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Центробанка.

Так, банковские мошенники освоили способ подмены телефонных номеров на идентичные банковским.

Такая технология подмены исходящего телефонного номера позволила им успешно выдавать себя за сотрудников служб безопасности банков и «под видом блокировки подозрительных транзакций совершать хищения средств жертв», говорится в документе.

В ЦБ отметили, человеческий фактор является одним из ключевых рисков. Мошенники, получившие персональные данные, легко и непринужденно имитируют диалог с сотрудником банка, страховой компании или государственной структуры, а собеседники в свою очередь поддаются на обман и сообщают злоумышленникам всю необходимую конфиденциальную информацию: контрольные слова, коды подтверждений.

Центробанк предупреждает, что в большинстве случаев кражи происходят из-за перехода по ссылкам непроверенных источников, скачивание неофициальных приложений. Так злоумышленники могут получить данные банковских карт. Однако, чтобы завершить платеж, им нужны еще CVC‐ и CVV‐коды и одноразовый пароль для подтверждения операции.

Специалисты напоминают, что сотрудники банка не вправе спрашивать пароли от ваших карт, личные данные, включая паспортные, кодовые слова и уточнять платежные системы.
 

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