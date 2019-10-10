Жители Казани дали новорожденным имена Аглая, Амань, Лука и Селена

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Управление ЗАГС Казани назвало самые популярные и самые редкие имена, которые дали своим родившимся на прошлой неделе детям жители города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Среди редких для Казани имен, данных новорожденным, оказались такие мужские, как Кир, Лука и Сайдаш, и такие женские, как Аглая, Амань, Златослава, Нэя, Сафият и Селена.

При этом самыми популярными в столице РТ на минувшей неделе среди мужских имен стали Амир, Карим и Тимур, а среди женских – Анастасия и Ясмина.

Всего в городе за неделю родились 382 ребенка: 181 девочка и 201 мальчик. «Возраст самой юной мамы – 18 лет, самого юного отца – 19 лет. Возраст самой зрелой мамы – 43 года, самого зрелого отца – 53 года», – уточнили в казанском ЗАГСе.

Ранее жители Казани дали своим детям имена Алишер, Демиан и Николь, о чем тогда сообщало ИА «Татар-информ».

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