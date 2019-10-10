Российский футбол получил от УЕФА 800 млн евро за последние 15 лет

(Нижний Новгород, 10 октября, «Татар-информ»). Российский футбольный союз получил от УЕФА 800 млн евро с 2004 года. Об этом во время выступления на форуме «Россия – спортивная держава», который проходит в Нижнем Новгороде, заявил глава европейского футбола Александр Чеферин, сообщает Sports.ru.

При этом он отметил: «За четырехлетний цикл, с 2016 года по 2020 год, доход УЕФА составил 30 млрд евро. Но важны не цифры, важно делиться и развивать спорт».

По словам Чеферина, Союз европейских футбольных ассоциаций распределяет между национальными федерациями около 85% всех своих доходов.

В форуме «Россия – спортивная держава» принимают участие первые лица ведущих международных спортивных федераций, главы региональных спортивных федераций и министерств, ведущие тренеры страны. В числе участников – и министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

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