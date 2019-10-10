Автобусные маршруты в Нижнекамске оказались на грани закрытия

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Жители Нижнекамска рискуют остаться без маршрутных автобусов. Единственный перевозчик в лице Нижнекамского ПАТП может уйти с рынка, так как находится на грани банкротства, передает «НТР 24».

По словам транспортников, ситуация усугубилась после решения Госкомитета РТ по тарифам сохранить стоимость билета на одну поездку в размере 22 рублей наличными и 20 рублей по карте до конца 2020 года. Пассажиров новость о дешевом тарифе обрадовала, перевозчики же расстроились, заявив, что себестоимость проезда еще в 2016 году равнялась 27 рублям.

Директор ООО «Нижнекамское ПАТП» Юрий Иванов посетовал, что у транспортников не происходит ни обновления парка, ни повышения зарплаты. При этом с 2016 года уже дважды выросла цена на горюче-смазочные материалы. «Понятно, что горожанам это неинтересно. Для них главное, чтобы вовремя ездили автобусы», – признал он. Однако сейчас жители города вынуждены ждать автобусы по 50 минут и более. Вполне возможно, что скоро время ожидания станет еще больше.

На сегодняшний день убытки «Нижнекамского ПАТП» составляют более 40 млн рублей. С предприятия уходят водители: если в 2005 году в штате было 245 сотрудников, обслуживавших 15 автобусных маршрутов, то теперь здесь трудятся только 45 человек на девяти направлениях. Зарплата водителей составляет около 30 тыс. рублей, и если она понизится, многие собираются сменить место работы.

Выход руководитель ПАТП увидел в выплате выпадающих доходов за льготный проезд. Он сослался на ФЗ-220, в котором, по его словам, четко прописана вся методика расчета стоимости проезда. Впрочем, по мнению Иванова, действующий с 1 июля документ на самом деле не работает.

В завершение Юрий Иванов заметил, что если ситуация не изменится до 2020 года, то придется отказаться от городских перевозок. «Маршруты, за которые мы не получаем положенной по закону компенсации, тянут нас к банкротству», – резюмировал он.

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