Считавшегося пропавшим без вести бойца Великой Отечественной перезахоронили в Лаишевском районе

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Сегодня в селе Никольское Лаишевского района Татарстана с воинскими почестями перезахоронили останки солдата Красной армии Федора Фирсова, найденные во время поисковой экспедиции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

В 2016 году при проведении поисковых работ около села Подвысокое Новоархангельского района Кировоградской области Украины оказались обнаружены останки советских военных, погибших в начале августа 1941 года.

По смертному медальону среди них удалось опознать жившего в Татарской АССР Федра Сергеевича Фирсова. Рожденный в 1919 году, 20 января 1938-го он был призван Столбищенским райвоенкоматом из села Никольское. До последнего времени боец числился среди пропавших без вести.

В торжественном митинге по случаю перезахоронения приняли участие первый заместитель руководителя исполкома района Андрей Карсалов, военный комиссар Александр Афанасьев, племянницы солдата Мария Лазарева и Зинаида Сычева, а также жители села Никольское и учащиеся ряда школ.

«Сегодняшние россияне в неоплатном долгу перед воинами Великой Отечественной, живыми и павшими в те страшные 1940-е. Для нас этот бой не закончен до тех пор, пока мы находим останки наших павших воинов», – отметил в своем выступлении Карсалов. При этом он поблагодарил поисковиков и пообещал всячески их поддерживать.

Выступил перед собравшимися и председатель Совета ветеранов района Рашат Булатов. Племянница же бойца Зинаида Сычева поблагодарила поисковиков, военных и администрацию района за то, что он вернулся домой.

После возложения цветов к обелиску павшим на Великой Отечественной войне участники мероприятия приехали на исчезнувшей деревни Читаки, уроженцем которой был Федор Фирсов. Там его останки и были преданы земле.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.