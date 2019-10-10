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Татар-информ

10 октября 2019, 18:58

Официальная хроникаОбщество

Минтимер Шаймиев поблагодарил главного редактора «Эхо Москвы» за передачу «Говорим по-татарски»

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Официальная хроникаОбщество

Минтимер Шаймиев поблагодарил главного редактора «Эхо Москвы» за передачу «Говорим по-татарски»

Фото: tatarstan.ru

Алексей Венедиктов приехал в Казань на 15-летие присутствия «Эха Москвы» в казанском эфире.

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев принял в Казанском Кремле главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, рассказав о проектах по сохранению исторического наследия республики. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Встреча Государственного Советника Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева с главным редактором радиостанции “a href= 

«Минтимер Шаймиев представил Алексею Венедиктову экспозицию о деятельности Республиканского Фонда “Возрождение” по сохранению историко-культурного наследия, рассказал о завершившемся в феврале этого года проекте “Культурное наследие: древний город Болгар и остров-град Свияжск” и о других объектах возрождения», – отметили в пресс-службе.

Главный редактор «Эха Москвы» проявил большой интерес к процессу возрождения древних городов. Беседа постепенно превратилась в интервью с Минтимером Шаймиевым. Алексей Венедиктов пообещал посетить Болгар и Свияжск в следующем году.

Встреча Государственного Советника Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева с главным редактором радиостанции “a href=

Минтимер Шаймиев и Алексей Венедиктов также обсудили некоторые актуальные вопросы в сфере образования. «Минтимер Шаймиев поблагодарил главного редактора и сотрудников радиостанции за передачу “Говорим по-татарски”, которая идет на “Эхе Москвы” с прошлого года», – уточнили в пресс-службе.

Передача «Говорим по-татарски» появилась на радиостанции «Эхо Москвы» в августе 2018 года, слушателям в прямом эфире рассказывают о словах в русском языке, имеющих татарское происхождение. Ведущими выступают заместитель главного редактора «Эха Москвы» Максим Курников и руководитель курсов татарского языка «Умарта» при Региональной татарской национально-культурной автономии Москвы Лилиана Сафина.

Встреча Государственного Советника Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева с главным редактором радиостанции “a href=

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