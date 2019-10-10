За свалку с медкартами на 100 тыс. рублей оштрафована стройфирма в Альметьевске

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Штраф в размере 100 тыс. рублей и рекультивация загрязненных земель – такое наказание понесет подрядная организация Альметьевска. Соответствующее решение вынес Верховный суд Татарстана, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Судами двух инстанций доказана вина подрядной организации, проводившей капремонт в лечебном учреждении Альметьевска. Складирование строительных отходов с медицинскими карточками больных было выявлено инспекторами Юго-Восточного территориального управления Минэкологии РТ в период санитарно-экологического двухмесячника в поселке Нижняя Мактама», – сказано в сообщении.

В отношении юридического лица данной подрядной организации экологи составили административный протокол по статье 8.2 КоАП РФ. Альметьевский городской суд наложил на фирму штраф в размере 100 тысяч рублей. Для обжалования вынесенного решения компания-нарушитель обратилась в Верховный суд РТ. Однако жалоба оставлена без удовлетворения.

До конца года территория должна быть рекультивирована.

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