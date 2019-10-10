Агрофирма в Агрызе выплатила 3 млн рублей долгов по зарплате

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Почти 3 млн рублей долгов по зарплате выплатила своим сотрудникам агрофирма «Агрыз» в Татарстане, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Осуществляющее свою деятельность в отрасли сельского хозяйства ООО “Агрофирма Агрыз“ погасило долг на общую сумму 2 млн 904 тыс. рублей перед 378 работниками», – сказано в сообщении.

Ранее это сельхозпредприятие уже привлекало внимание Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников и Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Как сообщало ИА «Татар-информ», два года назад ООО «Агрофирма Агрыз» выплатила 760 работникам долг на общую сумму 4 млн 823 тыс. рублей.

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