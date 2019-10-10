В Татарстане четыре электрички с 14 октября будут ездить по измененному расписанию

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). В Татарстане по измененному расписанию с 14 октября будут курсировать четыре пригородных поезда, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Изменится расписание электричек, следующих по маршрутам Шемордан – Казань, Арск – Казань, Казань – Кукмор и Краснозаринск – Куркачи.

«Изменения коснутся большинства остановочных пунктов по ходу следования поездов. Разница с действующим расписанием составит от пяти минут до одного часа», – уточняется в сообщении министерства.

Изменение расписания движения электричек связано с проведением запланированных ремонтно-путевых работ на перегонах Янаул – Карманово в Янаульском районе Башкортостана и Кленовский – Бисертский завод в Нижнесергинском районе Свердловской области.

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