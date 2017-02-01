(Казань, 10 октября, «Татар-информ). В субботу, 12 октября, министр спорта России Павел Колобков посетит Казань. В столице Татарстана у руководителя ведомства запланирован ряд встреч, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Колобков встретится с Президентом РТ Рустамом Миннихановым, а также примет участие в заседании наблюдательного совета АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Министр также побывает во Дворце водных видов спорта. Он осмотрит объект и понаблюдает за тренировками иностранных пловцов и прыгунов из Центра развития водных видов спорта FINA.

На этот же день намечено посещение Колобковым Центра гимнастики, где проходит первенство мира по бадминтону среди юниоров до 19 лет. Во время визита состоится встреча с президентом Всемирной федерации бадминтона Поулем-Эриком Хейером Ларсеном.

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