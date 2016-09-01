В КФУ занялись усовершенствованием изобретения лауреатов «Нобелевки» по химии

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Нобелевскую премию по химии в этом году присудили Джону Гуденофу, Стэнли Уиттинхэму и Акире Есино за изобретение литий-ионных аккумуляторов.

Появившаяся почти 30 лет назад разработка была прорывом, но сейчас она требует дальнейшего усовершенствования, убежден руководитель научно-исследовательской лаборатории «Перспективные углеродные наноматериалы» КФУ Айрат Димиев.

«Это важнейшее открытие. По-моему, за него давно было нужно дать Нобелевскую премию, ведь оно гораздо значимее тех, которые Нобелевский комитет отмечал в последние пять-шесть лет», – отметил он.

Аккумуляторы такого типа сейчас используются в смартфонах и других гаджетах, поэтому важно, чтобы они становились меньше и эффективнее. Первые шаги в этом направлении делают ученые КФУ.

«Один из способов уменьшить массу аккумулятора, сохранив эффективность, – работать над катодом. А именно – заменить смешанные оксиды металлов, которые используются сейчас, например, на катод с содержанием серы. Наша лаборатория делает первые шаги в этой области, первые эксперименты по изготовлению таких катодов», – поделился подробностями Димиев.

Однако пока в университете нет полного комплекта оборудования, позволяющего создавать литий-ионные аккумуляторы. Для его покупки требуется дополнительное финансирование. Это не единственный пример влияния открытий нобелиатов на научную жизнь вуза – ранее ученым КФУ удалось найти новую планету.

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