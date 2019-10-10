(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Валерия Белова). В Татарстане женщины в три раза чаще мужчин обращаются за психологической помощью в социально-психологическую службу «Сердэш». Об этом ИА «Татар-информ» рассказал заведующий кабинетом социально-психологической службы с телефоном доверия Юрий Калмыков.

«На первый план выходят семейные проблемы, супружеские, детско-родительские отношения, депрессивные и невротические состояния. За год к нам очно и по телефону обращаются около 20 тыс. человек. Женщины, к слову, обращаются в три раза чаще мужчин», – отметил врач-психотерапевт.

Обратиться в кабинет социально-психологической службы может житель Татарстана любого возраста. Сделать это можно анонимно по круглосуточным телефонам: 279-55-80 и 129 (для абонентов ОАО «Таттелеком»). Записаться на прием можно по телефону: 279-40-73.

Сегодня, 10 октября, отмечается Всемирный день психического здоровья. Памятная дата установлена с 1992 года для информирования общества о проблемах психического здоровья и о профилактике заболеваний.

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