Участникам «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* из Татарстана присудили 75 лет колонии на пятерых

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Суд вынес приговор пятерым татарстанцам, участвовавшим в деятельности террористической организации, сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.

«Сотрудниками управления ФСБ по республике в 2017 году была пресечена деятельность участников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, действовавшей на территории Татарстана», — рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено и расследовано уголовное дело об организации и участии в террористической организации. В процессе обысков оперативники нашли экстремистские книги, записи о вербовках и другие документы, отражающие состав, структуру и объемы финансирования злоумышленников.

26 апреля Приволжский окружной военный суд в Самаре вынес приговоры пятерым участникам и организаторам сообщества. Двое из них получили по 18 лет колонии строгого режима, еще трое – по 13 лет заключения. После рассмотрения в Верховном суде РФ приговор остался без изменений и вступил в законную силу.

* Международная террористическая организация «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» решением Верховного суда Российской Федерации от 14 апреля 2003 года признана террористической, и ее деятельность в России запрещена.

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