«Нефтехимик» продолжил серию поражений: вторая неудача в столице Китая за сутки

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нижнекамский «Нефтехимик» два дня гостил в Пекине, вчера проиграл в основное время, а сегодня уступил с тем же счетом 1:2, но в овертайме. Так, нижнекамцы проиграли уже в шестой раз подряд.

Играть два дня подряд с одним и тем же соперником сложно уже психологически. «Нефтехимику» пришлось за сутки дважды сыграть в столице Китая Пекине с «Куньлунем». Вчера хозяева выиграли со счетом 2:1. И сегодня итоговые цифры стали такими же в пользу китайской команды с той лишь разницей, что победную шайбу хозяева забросили в овертайме.

За счет превосходства в свежести долгое время сегодня хозяева доминировали на льду. И в середине первого периода Тайлер Вон материализовал игровое преимущество «Куньлуня». А в начале второго периода нижнекамцы и вовсе на целую минуту были заперты в своей зоне. Лишь к середине матча игра постепенно выровнялась. В середине третьего периода 17-летний нападающий «Нефтехимика» Максим Грошев с добивания забросил свою первую шайбу в КХЛ, 1:1. В оставшееся время возможностей выйти вперед было немало у обеих команд, но следующая шайба, решившая исход поединка, была заброшена уже в овертайме. Всего 22 секунды сыграли соперники в дополнительной пятиминутке. Классический выход на одного защитника удался канадской паре «Куньлуня» — Тревор Мерфи сделал передачу на дальнюю штангу, где капитан хозяев Брендон Йип замкнул передачу, 2:1.

«Куньлунь» (Пекин, Китай) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0). Шайбы забросили: Вон (13), Йип (61) — Грошев (47). Штраф: 4-2.

После 18 матчей в активе нижнекамцев стало 13 очков. В следующем туре 14 октября «Нефтехимик» примет дома новосибирскую «Сибирь».

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