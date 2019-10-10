44 неблагополучные семьи удалось снять с учета в Нижнекамске после реабилитации

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске 44 неблагополучные семьи удалось снять с учета после прохождения программы реабилитации. Об этом на заседании Антинаркотической комиссии РТ рассказал заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района, заместитель председателя антинаркотической комиссии в муниципалитете Ильнар Бадретдинов.

«В 2019 году 161 семья состояла на межведомственном социально-реабилитационном патронаже, в них проживали 323 ребенка. После проведенного с ними определенного комплекса работ с положительной реабилитацией сняты с учета 44 семьи (79 детей)», – отметил он.

В 11 семьях, воспитывающих 22 детей, ситуация так и не улучшилась. Комиссии пришлось применять штрафы и ограничения, а также лишать родительских прав.

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