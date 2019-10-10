Новичок волейбольного «Зенита-Казани» провел первую тренировку в клубе

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Новичок казанского волейбольного клуба «Зенит» Цветан Соколов провел первую тренировку с командой. Волейболист прилетел в Казань только вчера ночью.

«Сегодня я занимался только фитнесом и очень мало поработал с мячом. Еще не успел поговорить с Владимиром Алекно, потому что тренировка началась в 9.30, а я приехал сюда только в 9.20. В новом зале для меня очень важно посмотреть высокий мяч, поэтому из-за света пришлось щуриться», — прокомментировал первый визит в Центр волейбола в качестве игрока «Зенита-Казани» Соколов.

Также он рассказал об адаптации в команде: «Уже познакомился с остальными волейболистами, но со многими был знаком и ранее, когда мы играли в разных коллективах».

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