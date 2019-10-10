В банном комплексе «Оазис» в Альметьевске случился пожар

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). В банном комплексе в Альметьевске случился пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Информация о возгорании в оздоровительном центре "Оазис" на улице Гафиатуллина поступила в МЧС в районе 16.20. На тушение по второму рангу вызова отправились местные подразделения пожарно-спасательного гарнизона», — сообщили в министерстве.

На месте выяснилось, что пожар случился в одной из саун комплекса. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.

Огнеборцы оперативно локализовали возгорание. Спустя еще десять минут — полностью потушили пожар.

Еще до прибытия пожарных из здания эвакуировались четверо посетителей и пять человек персонала.

В данный момент сотрудники МЧС проверяют помещения на наличие людей.

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