Для 50 тыс. татарстанских предпринимателей в 2020 году планируют поднять налог на вмененный доход

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В РТ постараются не допустить кратного увеличения налоговых платежей для бизнесменов в 2020 году, несмотря на то, что налоговые коэффициенты в России вырастут сильнее обычного, согласно проекту Минэкономразвития. В частности, коэффициент-дефлятор для расчета платежа на вмененный доход (ЕНВД) планируют повысить до 2,009, что затронет многих предпринимателей республики, рассказала ИА «Татар-информ» и. о. уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Венера Камалова.

«Сейчас ЕНВД применяют более 50 тыс. предпринимателей в РТ, и на них это окажет серьезное влияние. Действительно, коэффициент ЕНВД повышается больше, чем обычно», — отметила Камалова.

На республиканском уровне повышение можно скорректировать, ведь при расчете коэффициента налога используются два показателя: первый устанавливает Минэкономразвития РФ, а второй — муниципалитеты республики.

«На уровне республики мы можем скорректировать коэффициент, исходя из собственных приоритетов и ситуации. То есть если первый коэффициент примут, то выравнивать ситуацию будем за счет второго», — пояснила Венера Камалова.

Чтобы предотвратить значительное повышение платежей для бизнесменов в районах Татарстана, вопрос будут прорабатывать совместно с Минэкономики РТ и муниципалитетами. А в Совете по предпринимательству действует проектная группа, где вместе с налоговой и бизнесом обсуждается вопрос прекращения применения ЕНВД.

«Вероятно, сложившаяся ситуация приведет к выбору предпринимателями других режимов налогообложения и позволит легче принять новые правила игры, когда режим отменят окончательно», — предположила Камалова.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития России собирается увеличить налоги на малый бизнес. В случае утверждения проекта вырастут ЕНВД, патент и торговый сбор.

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