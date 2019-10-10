Сюткин назвал премьеры джаз-аранжировок своих песен для Казани «обороноспособными»

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Потенциально «абсолютно обороноспособной» назвал известный музыкант-стиляга с «Оранжевым галстуком» Валерий Сюткин премьерную программу из девяти джаз-аранжировок своих песен, созданных специально для концерта в Казани. Музыкальные шлягеры открыли накануне вечером в Татарской государственной филармонии имени Тукая VI Международный фестиваль «Джазовая Казань».

«Я благодарен настойчивости и деликатности руководства Татарской филармонии, что они нашли возможность организовать этот замечательный концерт. Ребята очень точно, с юмором, очень добросовестно выполнили работу. Никто не паникует, все соответствует клавиру, двигаемся вместе. А если еще эту программу закрепить на зрителе — она будет абсолютно обороноспособна, востребована и актуальна», — приводит слова заслуженного артиста России пресс-служба филармонии.

Музыкант также рассказал, что совместное творчество с филармоническим джаз-оркестром РТ стало возможно благодаря казанцу Михаилу Савину, который закончил местную консерваторию и теперь является музыкальным руководителем и аранжировщиком коллектива Сюткина. Во время концерта саксофонист Савин также выступил в качестве специального гостя вечера.

"Я очень люблю петь с оркестром. Делал это много раз с биг-бэндом Игоря Бутмана. Мы пели всего несколько вещей, но я получал огромное удовольствие от такого исполнения. В марте 2018 года я делал юбилейный концерт в Москве, где исполнили мои песни на большую аудиторию с оркестром Игоря Бутмана. Было блистательно. Когда поступило предложение сделать программу с Филармоническим джаз-оркестром Республики Татарстан под управлением Сергея Васильева, то первое, что я сказал: "Свяжитесь с Михаилом Савиным"»,— подчеркнул Валерий Сюткин.

Казанские музыканты всего за месяц подготовили девять песен стиляги с «Оранжевым галстуком» в джазовой обработке.

«Теперь мы можем и дальше сотрудничать с татарстанским оркестром», — обнадеживающе резюмировал музыкант.

Первый вечер фестиваля «Джазовая Казань» прошел с аншлагом — билеты были раскуплены за месяц. Следующий концерт состоится 16 октября при участии мультиинструменталиста Валерия Степанова и будет в стиле джаз-рок. Как охарактеризовал его художественный руководитель филармонического джаз-оркестра РТ Сергей Васильев, «молодой музыкант навел такого шороха в интернете, что уже несколько лет его страничка горит пламенем любви фанатов, а многие из критиков даже применяют к нему такие слова, как “гений”, что в наших кругах происходит очень редко».

Подробнее о сюрпризах джаз-оркестра РТ в новом концертном сезоне читайте на сайте «Событий».

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