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Татар-информ

10 октября 2019, 16:12

Экономика и финансы

Глава Минфина РТ: Татарстан не планирует привлечение коммерческих кредитов

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Экономика и финансы

Глава Минфина РТ: Татарстан не планирует привлечение коммерческих кредитов

Фото: Александр Эшкинин

В проекте бюджета республики на 2020 год заложено 573 млн рублей, которые необходимо вернуть по кредитам.

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстан не планирует привлекать коммерческие кредиты. Об этом сегодня на пресс-конференции в Госсовете РТ сообщил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

«В федеральном бюджете на три года не заложено кредитование субъектов. Татарстан не планирует привлечение коммерческих кредитных ресурсов. Сейчас республика имеет определенный весомый долг, при этом все полученные кредиты очень льготные и долгосрочные. Их процент составляет 0,1», – рассказал глава Минфина РТ.

По словам Гайзатуллина, всего Татарстаном привлечено кредитов на сумму 84,6 млрд рублей. «Министерство финансов России установило разные сроки погашения кредитов. Основной из них мы взяли на проведение Универсиады. Это почти 66,9 млрд рублей с процентами. Погашение основного долга начинается только с 2023 года. Сейчас мы рассматриваем бюджет на ближайшие три года. У нас таких огромных средств, которые подлежат возврату в течение этих лет, нет», – заметил он.

Министр добавил, что в проекте бюджета на следующий год заложено 573 млн рублей, которые необходимо вернуть. «И 1,1 млрд рублей ежегодно на 2021 и 2022 годы заложены. Это мы должны по графику такие средства вернуть. Но нашему бюджету никакой напряженности не создают реструктуризационные кредиты», – заключил он.

Бюджет Татарстана на 2020 год прогнозируется по доходам в сумме 264,8 млрд рублей, по расходам – 267,9 млрд рублей, с дефицитом – 3,1 млрд рублей. 

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