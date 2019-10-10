(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Алиментщика из Камского Устья отправили на исправительные работы за долг в 330 тысяч рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«33-летний мужчина с 2016 года должен был выплачивать средства на содержание сына, однако уклонялся даже после привлечения его к административной ответственности. Сумма долга достигла в итоге 331 тысячи рублей», — рассказал Галиев.

Суд приговорил его к полугоду исправительных работ с удержанием десяти процентов из зарплаты в доход государства.

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