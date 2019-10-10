Комфортность и технологичность: в Казани банк «Открытие» презентовал еще один офис

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). В Казани банк «Открытие» презентовал еще один офис нового формата. Офис располагается в одном из самых густонаселенных районов города по адресу: пр. Победы, д. 56.

«Мы хотим, чтобы клиенты банка “Открытие“ воспринимали наш офис не только как официальное учреждение, но и как место, куда хочется возвращаться», – подчеркнул во время открытия новой точки управляющий банком «Открытие» в Татарстане Дамир Габдулхаков.

После символического перерезания ленточки была организована экскурсия по новому офису. Точка находится недалеко от станции метро. Рядом располагается удобная парковка. Дизайн офиса выполнен в современном стиле с учетом необходимых условий для комфортного обслуживания клиентов – физических и юридических лиц. При входе в здание располагается круглосуточная зона с двумя банкоматами с функцией выдачи и приема денег.

Согласно концепции банка «Открытие», офис нового формата должен быть максимально открытым и удобным для клиентов.

«Этот офис площадью около 200 кв. метров. Здесь три места на фронт-линии для обслуживания физических лиц, два места на фронт-линии для обслуживания юридических лиц», – добавил Дамир Габдулхаков.

Рабочие места отделены друг от друга небольшими изгородями с живыми цветами. Большинство столов имеет круглую форму и не несет в себе эффекта барьерной среды.

«Комфортность и технологичность наших решений, которыми мы руководствовались при наполнении нашего офиса, – это важная часть качественного клиентского сервиса», – отметил Габдулхаков.

Офис оснащен переговорной комнатой, что обеспечивает комфортность обслуживания, кассой, двумя дополнительными банкоматами с ограниченным доступом, информационной панелью, где можно узнать ближайшие адреса банкоматов и иную справочную информацию, оставить обращение.

Квалифицированные специалисты банка готовы помочь клиентам сориентироваться в актуальных предложениях и выбрать наиболее интересные для себя условия. Новый офис на проспекте Победы работает с понедельника по пятницу с 9 до 19 часов.

Как отметил Дамир Габдулхаков, сеть банков «Открытие» в Татарстане масштабно развивается. На прошлой неделе на пересечении улиц Баумана и Пушкина открылся офис уникального для банка «Открытие» в Татарстане формата – он объединен с международной кофейней Starbucks. А в конце ноября планируется завершение реконструкции флагманского офиса, расположенного по адресу: ул. Московская, д. 11.

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА (АА-(RU)) и Эксперт РА (ruAA-), а также международным агентством Moody’s (Ba2).

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