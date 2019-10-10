ГКБ № 12, школа № 89, детсад № 346 и дома пяти районов Казани временно останутся без света

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Завтра, 11 октября, некоторые дома пяти районов Казани на время останутся без света, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, в Авиастроительном районе с 9 до 17 часов света не будет в городской клинической больнице № 12 по адресу Лечебная, 7.

В это же время электричество отключат в Ново-Савиновском районе — в детсаду № 346, школе № 89, домах №№ 55 и 57 по проспекту Ибрагимова, №№ 28, 71 и 73 по проспекту Ямашева и № 5 по улице Четаева.

Одновременно с этим без света останется ряд домов в Вахитовском районе. Речь идет о домах, расположенных по улицам Закамская, Нестеровская, Нестеровский спуск, Нестеровский овраг, Охотская, Тихая, Кузнечная, Поперечно-Слободская и Центральная.

В Приволжском районе электричества не будет с 8 до 18 часов. Отключение затронет улицу Парина, а также ряд улиц поселка Мирный: это 1-я Земляничная, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я и 13-я Давликеевские, Новинка, Кулаевская и Пологая. Кроме того, без света останутся и улицы Лесная, Славная, Уртак, Раушан и Снежная в поселке Плодопитомник.

В это же время света не будет в переулке Мизгел поселка Вишневка Советского района. В поселке Вознесенское без электричества останутся улицы Батырлык, Динмухаметова, Заречная, Луговая, Миляшле, Ноксинский спуск, Профсоюзная, Таныш, Туманная, Яфраклы, Дивизионная, Дубравная, Зарничная, Менделеева, Наклонная, Обновления, Снайперская, Туры и Цветочная, а также 4-й Ноксинский переулок.

Свет отключат из-за планового ремонта линий электропередачи и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

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