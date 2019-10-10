ДРКБ стала участников благотворительной программы ВТБ «Мир без слёз»

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев в рамках благотворительной программы «Мир без слез» передал сертификат на 3 млн рублей главврачу ДРКБ Айрату Зиатдинову, на который больница приобретет высокотехнологичное оборудование.

«Сегодня мы находимся в Детской республиканской клинической больнице — одной из самых высокотехнологичных детских клиник в Российской Федерации, где оказываются все виды медицинской помощи, где лечение проходят дети республики Татарстан и Приволжского федерального округа. Охрана здоровья матери и ребёнка для Министерства здравоохранения РТ является одним из приоритетных направлений нашей деятельности, и большое внимание уделяется вопросам детства. Я хотел бы выразить слова благодарности организаторам за эту поддержку, за то, что не забывают социальную сферу, не забывают детство. И мы надеемся на продолжение этого сотрудничества, чтобы маленькие пациенты получали необходимую им помощь», — отметил заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Ильдар Фатихов.

Во время акции для маленьких пациентов было организовано праздничное представление с участием знаменитых персонажей мультсериала «Маша и Медведь». И ни один ребенок не остался без подарка: для детей организаторы приготовили сундучки с карандашами и красками.

«Маша и медведь — настоящие, и клоуны настоящие. Они мне поэтому понравились. Мне больше всего понравился мой подарок», — поделилась 4-летняя Зарина Насыбуллина.

Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан становится участником программы в четвертый раз. Благодаря прошедшим акциям больница оснастила детское травматолого-ортопедическое отделение, приобрела ЛОР оборудование для проведения операций под наркозом с использованием эндоскопической аппаратуры, а также оборудование для лечения и реабилитации новорожденных и детей грудного возраста, страдающих сложными неврологическими патологиями.

«На сегодняшний день программа существует 16 лет, а география проекта насчитывает более 53 регионов по всей России. Важно отметить, что медицинские учреждения сами выбирают необходимое оборудование, банк только финансирует. Неотъемлемой частью программы является детский праздник. Спектакли, которые проходят в больницах, позволяют создать благоприятную творческую атмосферу и снять психологическое напряжение у детей, которые вынуждены длительное время находиться на лечении», — заметил вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.

«Мир без слёз» — ежегодная благотворительная программа банка ВТБ, которая создана для поддержки учреждений детского здравоохранения и повышения качества медицинской помощи детям. Объем благотворительной помощи по программе в 2019 году составит более 75 млн рублей, что почти в 2 раза больше, чем в 2018 году. Участники акций — 25 медицинских учреждений: 4 больницы в Москве и 21 в регионах.

Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) — международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки.

Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние организации группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу и другие финансовые услуги. Международная сеть группы ВТБ насчитывает более 20 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах.

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