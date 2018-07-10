Дождь и порывистый ветер ожидаются в Татарстане

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Завтра, 11 октября, на территории Татарстана временами будут идти дожди, информирует Гидрометцентр РТ.

Кроме того, ночью и днем «местами ожидается сильный юго-западный ветер порывами 15–20 м/с (в Казани – 15–18 м/с)», предупреждают синоптики республики.

При этом идущий с севера циклон принесет с собой потепление. В ночные часы столбики термометров опустятся до 3 градусов выше нуля, в светлое время суток температура воздуха составит от +7 до +12 градусов. Теплее всего будет на юге и юго-западе региона.

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