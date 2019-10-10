Татарская общественность проводила в последний путь историка Завдата Миннуллина

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Гульнар Гарифуллина). Татарская общественность простилась с кандидатом исторических наук, доцентом исторического и обществоведческого образования Института международных отношений КФУ Завдатом Миннуллиным. Ученый скончался 9 октября от сердечного приступа в Казанском университете сразу после лекции.

Гражданская панихида была организована во дворе дома на улице Хади Такташа, где проживал исследователь. Попрощаться с ним пришли родные, коллеги, друзья и ученики. Поэт Разиль Валеев рассказал, что буквально вчера они говорили по телефону.

«Вчера около 11 часов дня я позвонил Завдату. Попросил его написать предисловие к книге о старинных печатных изданиях. Он подумал и спросил: “Это ведь надо, наверное, быстро“. Я сказал: “Да, надо быстро, жизнь у нас короткая, надо торопиться“. И он тоже, будто чувствовал, согласился: “Да, считанные годы ведь остались“», – вспомнил Разиль Валеев.

В тот день у ученого были лекции до вечера, встречу с Валеевым он назначил на пятницу. «Сказал, что пятница – священный день, хотел спокойно поговорить, обсудить все. К сожалению, около 10 часов вечера узнал страшную новость о его кончине», – добавил поэт.

«Большая утрата для татарского народа. От имени Всемирного конгресса татар соболезную семье, родным. Это уважаемый ученый, наш наставник. До последних минут находился в университете. Он поддерживал связи по всему татарскому миру, был нашим советчиком, опорой, защитником в национальных вопросах», – заметил первый заместитель председателя исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

«Я Завдата Миннуллина в шутку называл последней татарской интеллигенцией. Он напоминал представителя татарской интеллигенции начала XX века. Воспитанный, образованный, деликатный. За одно переживаю: после ухода Завдата в области изучения истории татарского народа будто бы образовалась пустота. Среди нас теперь почти нет таких, кто так же хорошо знает историю XIX и XX веков, арабскую письменность», – сказал историк Искандер Гилязов корреспонденту ИА «Татар-информ».

Он также отметил, что ученый обладал уникальной памятью. «Он с таким неподдельным интересом изучал личности, знал материалы газет и журналов. Иногда я не искал в Интернете, а за информацией обращался прямо к нему. Он все помнил. Есть еще такие люди? Сомневаюсь. Для меня это ужасная потеря», – констатировал собеседник агентства.

Завдат Салимович Миннуллин родился 7 ноября 1953 года в селе Челны Камско-Устьинского района Татарской АССР. Там же состоялись похороны.

В 2008–2011 годах Завдат Миннуллин был директором Научной библиотеки имени Лобачевского КФУ. Изучал историю татарских общественно-политических обществ, участвовал в этнографических экспедициях. С 2010 года – научный редактор книг серии «Шэхеслэребез» фонда «Жиен».

Миннуллин – автор четырех книг и 200 статей по истории и культуре татар. Его труды изданы на русском, татарском, немецком, английском, турецком и венгерском языках.

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