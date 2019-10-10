Мэрия Казани выставила на торги 17 точек для торговли водой в розлив

(Казань, 10 октября, «Татар-Информ», Марат Ишкильдин). Мэрия Казани выставит на торги 17 нестационарных точек для торговли водой в розлив. Начальная стоимость аренды одного объекта на один год составляет 24 тыс. рублей. Информация об этом опубликована в сборнике документов муниципального образования Казани.

«Комитет потребительского рынка исполкома города Казани проводит 14 ноября 2019 года электронный аукцион по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов», – отмечается в соответствующем извещении.

Торговые точки должны разместиться на улицах Магистральная, Ново-Давликеевская и Павлюхина, проспекте Победы, а также на улицах Сыртлановой, Юлиуса Фучика, Бигичева, Галеева, Гвардейской, Дорожной, Журналистов и Закиева.

Заявки на электронный аукцион можно подать до 11 ноября, сам аукцион состоится 14 ноября текущего года.

Предполагается, что срок размещения торгового объекта составит пять лет.

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