(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Лжебанкиры обманули двух жительниц Татарстана на 700 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Два дня назад 45-летняя челнинка рассказала в полиции, что ей позвонили из Москвы и представились сотрудником банка. Аферист убедил женщину передать ему персональные данные, чтобы якобы уберечь ее счет. В итоге с карты женщины списали 315 тысяч рублей.

Похожий случай произошел на следующий день в Зеленодольске. На сей раз женщина сама отправила аферистам денежные средства, думая, что отправляет их на свой резервный счет. В итоге женщина потеряла 380 тысяч рублей.

МВД Татарстана напоминает, что очень важно перепроверять всю информацию, которая поступает вам от незнакомых лиц, и ни в коем случае нельзя сообщать посторонним, кем бы они не представились, реквизиты своих счетов.

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