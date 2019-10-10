Поезд Москва – Казань попал в топ-10 самых «храпящих» поездов

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Пассажиры поезда Москва — Казань оказались одними из самых храпящих. Направление вошло в топ-10 поездов, пассажиры которых жалуются на таких соседей, следует из данных исследования сервиса Туту.ру.

Те, кто путешествует из столицы в Казань на поезде, храпят как в купе и плацкарте, так и в сидячих вагонах. «Все бы ничего, но если попадется сосед, как попался мне, который растекся на мое кресло и всю дорогу храпел», «Было довольно душно в купе, и соседка храпела как трактор», — жалуются пассажиры.

Чтобы решить проблему, некоторые пассажиры предлагают в корректной форме при покупке билета выяснять, храпит человек или нет, и отселить всех путешественников с такой проблемой в отдельный вагон. Кроме того, советуют взять с собой или приобрести у проводника беруши.

Больше всего храпящих пассажиров, согласно исследованию, ездят на поезде Москва — Кинешма. На втором месте поезд Москва — Псков, на третьем — Москва — Пенза. Поезд, соединяющий столицу с Казанью, занимает 6-ю строку рейтинга.

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