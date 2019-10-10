Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Лауреатами Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы соответственно стали польская поэтесса и прозаик Ольга Токарчук и австрийский писатель и драматург Петер Хандке. Соответствующее решение приняла Шведская академия.

Согласно формулировкам академиков, Токарчук отмечена за «нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью репрезентирует пересечение границ как форму жизни», а Хандке – за «влиятельную работу, которая с лингвистической изобретательностью исследует периферию и специфику человеческого опыта».

Ольга Токарчук стала пятым представителем Польши среди литературных нобелиатов, ранее обладателями премии становились Генрик Сенкевич, Владислав Реймонт, Чеслав Милош и Вислава Шимборска. Петер Хандке же – третий австрийский писатель, получивший Нобелевскую премию по литературе. До него она присуждалась Элиасу Канетти и Эльфриде Елинек.

Размер обеих премий равняется 9 млн шведских крон (примерно 900 тыс. американских долларов). Церемония награждения лауреатов по традиции состоится 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевской премии Альфреда Нобеля.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», присуждение Нобелевской премии за 2018 год было отложено из-за секс-скандала вокруг мужа одной из членов Шведской академии. Лишившись шестерых участников, организация оказалась неспособна определить лауреата.

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