Жители Челнов сняли на видео операцию по спасению кота, который четыре дня провел на дереве

(Набережные Челны, 10 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Жители Набережных Челнов сняли на видео масштабную операцию по спасению кота, который четыре дня провел на дереве.

Как сообщила ИА «Татар-информ» одна из участниц операции Лариса Новоселова, жители дома С-30-А в поселке ГЭС четыре дня слушали истошные крики кота, который залез на высокое дерево на уровне пятого этажа. Нервозность во дворе зашкаливала: пенсионеры хватались за сердце, дети плакали, неравнодушные граждане пытались привлечь к спасению животного экстренные службы, но везде получили отказ.

После того, как в местном паблике появился пост о коте, во двор стали стекаться люди с разных частей Челнов. Некоторые специально приехали из пригорода, чтобы попытаться вызволить животное из беды. За несколько часов операции к ней присоединились десятки горожан.

Несколько альпинистов предприняли попытки добраться до кота по стволу. Однако он оказался тонким, а животное пугливым — при виде спасателей кот взбирался еще выше.

«Несмотря на провал варианта с альпинистами, народ не расходился. Решили вызвать автовышку по объявлению. На призыв собрать деньги, чтобы оплатить технику, откликнулись многие. Через соцсети и вживую мы собрали буквально за пару часов около семи тысяч рублей», — сообщила Новоселова.

Но спасателей опять постигла неудача — человеку на автовышке не хватило буквально нескольких метров, чтобы добраться до кота. После этого добровольцы нашли другой вариант техники, чья лестница выдвигалась на большую дистанцию. Однако громоздкий грузовик не смог проехать через придомовую территорию к дереву.

Ситуацию спас охранник учреждения, забор которого находился буквально впритык к дереву. Он впустил «КАМАЗ» на свою территорию, и волонтерам все-таки удалось снять животное.

«Чтобы не убежал, его сразу запихнули в портфель. Другой тары под рукой не нашлось. Я забрала кота домой. Он оказался домашним, стерилизованным питомцем. Неудивительно, что, очутившись на улице, он обезумел от страха и залез на дерево», — сказала Лариса.

По ее словам, если старые владельцы не найдутся, кот будет отдан в добрые руки.

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